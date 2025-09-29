بروتوكول تعاون لإرساء شبكة وطنية من الحاضنات في مجالات السكن

تم،اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، التوقيع على بروتوكول تعاون بين المخبر الوطني للسكن والبناء والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يهدف لإرساء شبكة وطنية من الحاضنات في مجالات السكن، البناء و الهندسة الجيوتقنية، وهذا لتعزيز الابتكار ومرافقة الطلبة الجامعيين.

وجرت مراسم التوقيع خلال اليوم الأول من أشغال الملتقى الدولي الأول حول المخاطر الجيوتقنية واستدامة البناء. المنظم تحت رعاية وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. بمناسبة الذكرى الـ47 لتأسيس المخبر الوطني للسكن والبنا،وذلك بحضور الأمين العام للوزارة، سعيد عطية، وممثلي عدد من القطاعات الوزارية والأساتذة والباحثين.

وأوضح المدير العام للمخبر الوطني للسكن والبناء، فيصل بوقادوم، بالمناسبة، أن المرحلة الأولى تشمل إطلاق ثمانية حاضنات على مستوى سبعة أقطاب جامعية بكل من ولايات الجزائر، وهران، قسنطينة، بشار، ورقلة، سكيكدة وسوق أهراس، لافتا إلى أن هذه المبادرة “الطموحة” ستسمح بتحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول عملية، وتعزيز الابتكار التطبيقي في مجالات السكن والبناء والهندسة الجيوتقنية.

وستسمح هذه الحاضنات للمخبر، “بتوفير بيئة ابتكارية للطلبة الجامعيين، مع فتح المجال أمام المتميزين منهم لإدماجهم في المخبر، وذلك ضمانا لاستمرار نقل الخبرة للأجيال القادمة،وكذا مواكبة التحولات العميقة من ناحية الرقمنة، الذكاء الاصطناعي والاستدامة”.

وذكّر الأمين العام بإنجازات الجزائر في مجال السكن، والتي جعلتها نموذجا “متميزا” على المستوى الإقليمي. سواء من حيث عدد السكنات الموزعة. أو من حيث وسائل المراقبة والخبرة والتشخيص التي رافقت إنجاز هذا البرنامج. وكذا المنشآت الهيكلية الكبرى والمرافق العمومية.