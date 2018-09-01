بروتوكول خاص لمحاربة الكوليرا في المدارس

سنت وزارة التربة الوطنية بروتوكول خاص بالنظافة والامن الصحي على مستوى المؤسسات التعليمية عبر الوطن.

واعلن الوزارة ان البروتوكل جاء إستنادا إلى ما خلص إليه فوج العمل من مفتشي ومديري المؤسسات التعليمية.

تنفيذا لتعليمات وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت القاضية بمواصلة تنظيم الحياة المدرسية.

وقال الوزارة ان البروتوكولات، ترمي إلى إضفاء المزيد من الفعالية والجاهزية لتنظيم المرفق العام وديمومته.

تم إعداد بروتوكول خاص بالنظافة والأمن الصحي على مستوى المؤسسات التعليمية.

يهدف الى تنظيم الجوانب المتعلقة بهما، وتأمين بيئة مدرسية خالية من المخاطر والأضرار التي تنجم عن غياب النظافة.