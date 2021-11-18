بروتوكول صحي صارم للانتخابات المحلية المقبلة

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها، عن البروتوكول الصحي المرافق للحملة الانتخابية. وذلك تحسبا لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقرر إجراؤها يوم 27 نوفمبر 2021.

وركزت التدابير المعتمدة التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على إلزامية وضع الكمامة واحترام قواعد التباعد الجسدي، وترك مسافة 1.5 متر بين الأفراد في الطوابير مع توفير طابور ثانوي للأشخاص المسنين وفي الاحتياجات.

كما شددت السلطة على ضرورة توفير منفذين للقاعة، الأول يكون حصريا من أجل الدخول والثاني يكون مخصصا للخروج، مع احترام الاتجاه الوحيد.

ونوهت ذات الهيئة إلى تفادي المصافحة، العناق وعدم التدافع إضافة الى عدم توزيع المشروبات والمأكولات أثناء التجمع، توفير الهلام المطهر للمشاركين وتهوية دائمة ومستمرة للقاعة عن طريق إبقاء الابواب والنوافذ مفتوحة بصورة دائمة. مع توفير أجهزة قياس درجة الحرارة عند المداخل وكذا تنظيف القاعة بعد انتهاء التجمع.

كما شدد البرتوكول الصحي على عدم توزيع المطويات أو أي أشياء أخرى على الحاضرين. وضرورة احترام مسافة الأمان المحددة مترين بين الصف الأول للمشاركين ومنصة المداخلين. وعدم وضع كراسي زائدة عن العدد المسموح في القاعة. إضافة إلى ترك كراسي فارغة بين كرسيين مشغولين مع عدم تغيير الأماكن، مع تطهير أجهزة تكبير الصوت بعد كل مداخلة.

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