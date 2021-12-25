بروتوكول صحي لأنصار “الخضر” الراغبين في السفر إلى الكاميرون

من ضمنه التلقيح بالجرعة الثانية ضد كورونا 14 يوما على الأقل قبل رحلة الذهاب

أوامر بتناول أدوية الملاريا قبل رحلة الذهاب وبعد العودة

وضعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بروتوكولا صحيا لكل أنصار الفريق الوطني الراغبين في التوجه إلى البلد المنضم لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، لمناصرة كتيبة محاربي الصحراء من داخل الملاعب، المنتظر إجراؤها في دولة الكاميرون ابتداء من السادس من شهر جانفي، إلى غاية التاسع من شهر فيفري للعام القادم.

ووجهت المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة مراسلة تحت رقم 30 بتاريخ 22 ديمسبر 2021 تتضمن إجراءات وقائية للمناصرين، تم توجيهها إلى كل الجهات المعنية من قطاعات صحية ومراكز تلقيح و قطاع الشباب والرياضة، تتضمن عدة تدابير ينبغي الحرص على اتخاذها قبل توجه الأنصار إلى دولة الكاميرون.

وفي مقدمة ما أوصت به وزارة الصحة واشترطته، هو التلقيح ضد كوفيد 19 ، حيث يجب أن يكون المسافر قد تلقى الجرعة الثانية 14 يوما قبل تاريخ رحلة الذهاب إلى الكاميرون، أو أن تؤخذ الجرعة الكافية قبل 28 يوما من تاريخ الذهاب إلى الكاميرون لتكون الجرعة كافية للوقاية ضد وباء فيروس كورونا.

كما أمرت التعليمة أيضا بوجوب أخذ التلقيح ضد وباء “الحمى الصفراء” بصفة إجبارية ويجب أن يكون أخذ الجرعة بكمية كافية وهذا قبل عشرة أيام من تاريخ السفرية.

وحتى وإن كان الأشخاص الراغبين في السفر إلى الكاميرون لمناصرة أشبال بلماضي، ملقحين من قبل ضد هذا المرض لكن يجب عليهم أخذ جرعة أخرى.

وأمرت التعليمة كذلك بعدة إجراءات وقائية أخرى لتجنب أي مرض معد قد يصيب المناصرين وربما يتم نقله إلى بلدهم بعد عودتهم، خاصة وأن دولة الكاميرون من الدول التي تسجل كل سنة حالات كبيرة بمرض الملاريا، حيث أمرت التعليمة بأخذ إجراءات علاجية إستباقية ضد المرض وتناول قرص من دواء “مولوكين” 200 ملغ كل أسبوع، قبل يوم الذهاب، وبعدها قرص كل يوم لمدة عشرة أيام خلال تواجدهم بالكاميرون ولمدة ثلاثة أسابيع كاملة بعد العودة، وأخذ قرص من دواء “آفوكون” 25 ملغ وقرص من دواء “بروغانيت” 100 ملغ، ابتداء من يوم رحلة الانطلاق وإلى غاية 7 أيام بعد العودة.

وأوصت التعليمة أيضا بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وتنظيف اليدين بالصابون والمعقم، وغسل وتنظيف الفواكه والخضر قبل تناولها، ولبس قمصان ذات أذرع وسراويل طويلة وأحذية وتجنب تعرية الأذرع والساقين ومنع ارتداء الخفافات، ووضع مراهم في المناطق المكشوفة، خاصة بالوجه واليدين لتجنب لسعات البعوض الناقل لمرض الملاريا وغيرها من الأمراض. وفي الأخير حثت التعليمة على أخذ حمامات والتوجه إلى الطبيب المرافق للأنصار في حالة الإحساس بارتفاع في حرارة الجسم.