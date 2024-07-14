بروتوكول علاجي مُوحّد لمرضى السرطان عبر الوطن

أشرف وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، صباح اليوم الأحد، على أشغال اللقاء حول “المصادقة النهائية على العلاجات التوافقية لطب الأورام” بمدرج الوزارة “بيار شولي”.

وحسب بيان للوزارة، إستهل وزير الصحة، كلمته بالترحيب بالجميع وتقديم الشكر على تلبية الدعوة لحضور هذا اللّقاء الهام المخصّص للمصادقة النهائية على العلاجات التوافقية لطب الأورام.

وأشار وزير الصحة، إلى أنه سيتم المصادقة النهائية على 25 دليل توافقي لعلاج السرطانات المنتشرة في الجزائر على غرار سرطان الثدي والرئة والقولون والمستقيم والمعدة والبروستات. والهدف منها هو اتباع بروتوكول علاجي موحّد عبر كامل التراب الوطني.

وسيتم العمل بهذه هذه العلاجات التوافقية ابتداء من 01 سبتمبر 2024 على المستوى الوطني. كما سيتم تحديثها كل سنة لمواكبة التطورات العلمية في مجال طب الأورام على المستوى العالمي.

وثمّن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية لمكافحة مرض السرطان. عبر تخصيص ميزانية ضخمة مما مكّن من إنجاز مراكز ومصالح متخصصة سواء فيما يخص مكافحة السرطان او يخص التكفل بالمريض عبر مختلف مناطق الوطن.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقريب الصحة من المواطن والقضاء على معاناة تنقل المرضى بين الولايات لتلقي العلاج.

وفي مايخص الأدوية المبتكرة أوضح الوزير أن الدولة الجزائرية تسعى إلى توفير العلاجات الجديدة المتطورة لمرضى السرطان.

وفي ختام كلمته، جدّد الأستاذ عبد الحق سايحي، شكره على هذا الإنجاز. متمنيا أن يتمّ تعميم هذا الإنجاز للبروتوكولات العلاجية التوافقية على مختلف التخصصات الأخرى.