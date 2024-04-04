برودة.. أمطار رعدية يومي عيد الفطر في هذه الولايات

ستعرف الوضعية الجوية بداية من يوم الثلاثاء المقبل نهاية شهر رمضان المبارك تغيرا شاملا في الطقس. أين ستصبح الأجواء غائمة وممطرة مع تراجع في درجات الحرارة يومي عيد الفطر المبارك.

وقالت هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية في تصريح “للنهار أونلاين”، أن الأجواء المرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء والتي ستصادف أحد أولى أيام عيد الفطر المبارك. ستكون غائمة نسبيا على المناطق الشمالية مع تساقط امطار تكون على شكل رعود لتتحسن الأجواء مساء الثلاثاء على المناطق الغربية.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء ستعرف تراجعا طفيفا لتتراوح مابين 18 و 25 درجة على المناطق الشمالية. بينما يوم الأربعاء ستعرف إنخفاظا ملحوظا لتتراوح مابين 14 إلى 22 درجة مئوية.

أما على الولايات الجنوبية، فالأجواء ستكون صافية على العموم مع بعض الخلايا الراعدة على الهقار يوم الأربعاء. مع درجات حرارة تتراوح من 36 الى 40 درجة وتصل إلى 42 درجة على الصحراء الوسطى.

وأشارت ذات المتحدث، أن الأجواء ستتحسن تدريجيا على الولايات الوسطى والغربية يوم الخميس. فيما تبقى غائمة وممطرة على الولايات الشرقية . مع انخفاض في درجات الحرارة.