برودة.. أمطار غزيرة مرفوقة ببرد بداية من الجمعة في هذه الولايات!

ستتغير الوضعية الجوية على كافة المناطق الشمالية للوطن بداية من يوم الجمعة. بسبب دخول منخفض للضغط الجوي محمل بأمطار غزيرة مرفوقة ببرد وتراجع في درجات الحرارة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تشير إلى تغير كلّي في الوضعية الجوية بداية من يوم الجمعة على المناطق الغربية للوطن، الهضاب العليا والأوراس. حيث ستكون الأجواء غائمة مع تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية ومرفوقة بحبات البرد، لتلتحق إلى المناطق الوسطى يوم السبت ثم الشرقية يوم الأحد. مع أمطار جد معتبرة على المناطق الداخلية الغربية والوسطى الغربية.

بينما الأجواء على الولايات الجنوبية ستبقى مستقرة وصافية مع درجات حرارة فصلية. بينما درجات الحرارة ستعرف تراجعا ملحوظا على الولايات الشمالية للوطن بسبب المنخفض الجوي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور