برودة.. ثلوج وأمطار غزيرة اليوم

ستكون الأجواء غائمة وباردة وأمطار غزيرة رعدية بالولايات الوسطى والشرقية للوطن اليوم الخميس.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة جزئيا على الولايات الغربية، فيما ستكون غائمة مع أمطار رعدية مرفوقة حبات البرد على الولايات الشرقية والوسطى، لتقل حدة أواخر الليل. بالإضافة كذلك إلى تساقط للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر.

بينما على الولايات الجنوبية الأجواء من مغشاة إلى غائمة بداية من الظهيرة مع تساقط أمطار معتبرة على طول الشريط الحدودي الرابط بين مالي.