برودة.. رياح وأمطار عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا وبهبوب رياح قوية مع تسجيل درجات حرارة منخفضة على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، فإن ولايات سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة والبيض ستشهد هبوب رياح قوية اليوم.

كما أشار ذات المصدر إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مع تسجيل برودة وانخفاض في درجات الحرارة على ولايات المسيلة. الجلفة، تيارت، تبسة، باتنة، خنشلة وبسكرة.

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