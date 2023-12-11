برودة شديدة.. أمطار رعدية غزيرة بداية من ليلة الأربعاء

ستشهد الولايات الشمالية للوطن، عودة الأمطار بعد استقرار مؤقت في الطقس. وذلك بدخول إضطراب جوي نشيط الفعالية محمل بأمطار غزيرة وهواء بارد ليلة الأربعاء.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تشير إلى استمرار الإستقرار والصفاء على الولايات الشمالية إلى غاية يوم الأربعاء. مع ارتفاع محسوس في درجات الحرارة التي تكون فوق معدلها الفصلي وتقارب 30 درجة مئوية. غير أن الوضعية ستتغير بداية من مساء الأربعاء أين ستصبح الأجواء غائمة وغير مستقرة. بسبب قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار غزيرة وهواء بارد يكون أكثر اعتبارا على الولايات الشرقية والوسطى.

وتشير ذات النماذج، أن الإضطراب الجوي سيكون نشيط الفعالية مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة، أين ستكون البداية بالولايات الغربية حيث الأجواء غائمة وممطرة على ولايات سيدي بلعباس، غليزان، وهران، الشلف، تيارت، سعيدة. لتنتقل تدريجيا ليلة الأربعاء إلى الخميس على ولايات البليدة، تيبازة، العاصمة، برج بوعريريج، الجلفة، البويرة، بجاية، تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، عنابة، سطيف، قسنطينة. وسيدوم هذا الإضطراب الجوي إلى غاية يوم الأحد المقبل.

درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء ستكون مرتفعة عن معدلها الفصلي لتتراوح مابين 20 إلى 29 درجة وباردة خلال الصبيحة والليل. بينما ومع دخول الإضطراب الجوي ستتراجع درجات الحرارة بشكل محسوس لتتراوح مابين 7 إلى 15 درجة على الولايات الشمالية للوطن.