برودة شديدة.. أمطار غزيرة وثلوج كثيفة اليوم

ستكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة وباردة جدا على كل المناطق الشمالية اليوم الأحد. مع تساقط أمطار غزيرة محليا وثلوج على المرتفعات.

وأصدرت مصالح الأرصاد الجوية نشرية باللون البرتقالي تحذير من أمطار رعدية جد معتبرة على عدة ولايات. تكون في بعض الأحيان رعدية و مصحوبة محليا بحبات من البرد ورياح قوية على ولايات ومرداس، وتيزي وزو، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، وعنابة والطارف.

ومن المتوقع أن تتراوح كميات الأمطار المرتقب تساقطها على هذه الولايات ما بين 30 و 50 ملم. وقد تصل أو تتجاوز 70 ملم محليا.

وسيبدأ تساقط الأمطار على الساعة 23 سا من مساء السبت، ليستمر إلى غاية الساعة 15 سا من يوم الاثنين على الأقل.

كما ستخص النشرية ولايات عين الدفلى، تيبازة، الجزائر، البليدة، البويرة، المدية، برج بوعريرج، سطيف، ميلة، قسنطينة وسوق أهراس.

والتي ستتساقط الأمطار بها ابتداء من يوم الاثنين على الساعة الثالثة صباحا إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة صباحا. وذلك بكميات تتراوح ما بين 20 و40 ملم، وقد تصل أو تتجاوز محليا 50 ملم.

الثلوج ستكون حاضرة على المرتفعات الشمالية، خـاصة الوسطى والشرقية، و على المرتفعات التي يتراوح علوها من 800 متر إلى 1000 متر.

وأعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، عن تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 أو 1000 متر بعدد من ولايات وسط وشرق البلاد، بداية من مساء يوم غد الأحد.

وتخص هذه النشرية التي صنفت في مستوى يقظة “برتقالي”، ولايات تيزي وزو، والبويرة، وبجاية، جيجل، برج بوعريريج وسطيف. حيث من المتوقع أن يتراوح سمك الثلوج ما بين 15 و25 سم.

وسيبدأ تساقط الثلوج، اليوم الأحد على الساعة التاسعة مساء، ليستمر إلى غاية الثلاثاء المقبل على الساعة الثالثة صباحا.

كما يرتقب تساقط الثلوج على كل من ولايات تيسمسيلت، وعين الدفلى، والبليدة، والمدية، والجلفة، وميلة، وقسنطينة، وقالمة، وسوق أهراس، وتبسة، وأم البواقي، خنشلة وباتنة. بداية من يوم غد الأحد على الساعة الحادية عشر مساء إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل على الساعة السادسة صباحا. ومن المتوقع أن يتراوح سمك الثلوج ما بين 5 و10 سم.