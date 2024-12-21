برودة شديدة.. أمطار غزيرة وثلوج كثيفة بهذه الولايات بداية من الإثنين

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، عودة تساقط الأمطار والثلوج مع تسجيل درجات حرارة منخفضة بداية من يوم الإثنين على الولايات الشرقية والوسطى للوطن.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبين دخول منخفض قوي للضغط الجوي متمركز بشرق أوروبا ويخص الجهة الشرقية. والمناطق الشمالية الشرقية والوسطى. أين ستسجل تساقط أمطار معتبرة محليا مع تسرب هواء بارد. ومن المرتقب ان تستمر هذه الأمطار على فترات إلى غاية نهاية شهر ديسمبر الجاري. وستخص أيضا شمال الصحراء والواحات ببعض الأمطار.

كما سيكون المنخفض جوي القوي محمل بأمطار بداية من يوم الإثنين. وستتساقط الأمطار على الولايات الشرقية والوسطى على غرار الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، بجاية، جيجل، عنابة، سوق أهراس، تيزي وزو، سكيكدة. قسنطينة، سطيف، البويرة، المدية، خنشلة، باتنة، تبسة والمسيلة.

وتتراوح كميات الأمطار المتساقطة ما بين 20 إلى 30 ملم محليا، وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء. على المناطق الشرقية مع استمرار تساقط كثيف للثلوج على مرتفعات خنشلة وباتنة.

وستكتسي المرتفعات الداخلية للوطن حلّة بيضاء ليلة الإثنين إلى الثلاثاء. بسبب التساقط الكثيف للثلوج على المرفعات التي يتراوح علوها بين 1000 و1200 متر على غرار خنشلة، باتنة، بجاية، سطيف. ويستمر إلى غاية يوم الثلاثاء.

وبخصوص درجات الحرارة، ستكون الأجواء جد باردة مع تسجيل درجات حرارة دنيا دون الصفر تتراوح بين -2 و-4 عبر مختلف المناطق الداخلية للوطن. منها قسنطينة، ميلة، برج بوعريريج، باتنة، الجلفة، تيارت، النعامة، الأغواط، سعيدة.

وبالسواحل الوطنية ستتراوح درجات الحرارة بين 4 و5 درجات فقط، حيث ستكون الأجواء بادرة على أغلب المناطق الساحلية. أما على المناطق الجنوبية وبسبب تسرب كتل هوائية باردة ستتراوح درجات الحرارة بين 1 و7 درجات خلال الليل والصبيحة.

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