برودة شديدة.. أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقاط أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة مع تسجيل درجات حرارة جد منخفضة عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية فجر يوم غد الخميس. على ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وحسب تنبيه آخر ستشهد ولايات سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس استمرار تساقط أمطار رعدية. معتبرة محليا إلى غاية الساعة 15:00 اليوم الأربعاء.

كما حذرت نشرية خاصة من استمرار تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يتعدى علوها 800 متر. حيث سيصل سمك الثلوج إلى 15 سم و قد يتعدى 25 سم على جبال كل من منطقة الشريعة جرجرة. البابور و الونشريس، ومن المرتقب أن يستمر تساقط الثلوج إلى غاية منتصف نهار اليوم الأربعاء.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي: تلمسان، النعامة، البيض، سيدي بلعباس، تيارت، سعيدة، معسكر. تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيبازة، الأغواط، الجلفة، المسيلة. البويرة، تيزي وزو، برج بوعريريج، جيجل، بجاية وسطيف.

كما ستعرف المرتفعات التي يفوق علوها 900 متر استمرار تساقط كثيف للثلوج بسمك يصل إلى 10 سم. ويستمر تساقط الثلوج إلى غاية منتصف نهار اليوم الأربعاء، وهذا عل ولايات ميلة، قسنطينة، سكيكدة. قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تسجيل موجة برد بدرجات دنيا تصل إلى 5 درجات تحت الصفر. ودرجات حرارة قصوى تتراوح بين 4 و 6 درجات إلى غاية فجر يوم الخميس. على ولايات تلمسان، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، باتنة وخنشلة.

وأفاد تنبيه للمصالح نفسها، بتسجيل طقس بارد إلى غاية فجر يوم غد الخميس في كل من تبسة، أم البواقي. المسيلة، تيارت، تيسمسيلت، سعيدة وسيدي بلعباس.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور