برودة شديدة..أمطار غزيرة وثلوج كثيفة

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، من تساقط أمطار رعدية معتبرة في العديد من ولايات الوطن. بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم وتصل أحيانا إلى 50 ملم محليا. كما ستكون الأمطار مرفوقة بحبات البرد. وهذا إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.

في حين، ذكرت النشرية الخاصة، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة وعنابة. إضافة إلى النعامة، تلمسان، سيدي بلعباس، عين تموشنت، وهران، مستغانم، غليزان، الشلف، برج بوعريريج، ميلة، جيجل وسطيف.

كما حذرت المصلحة ذاتها، من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات برد بداية من التاسعة صباحا. إلى غاية التاسعة صباحا يوم الغد الخميس. بكمية الأمطار المرتقبة تتراوح بين 20 إلى 40 ملم . في كل من الولايات، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة وعين الدفلى.

وفي نشرية خاصة أخرى، افاد الديوان أن المرتفعات التي يفوق علوها 800 إلى 900 متر ستشهد تساقط الثلوج. بسمك الثلوج يتراوح بين 10 و15 سم. وتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على الأقل. في كل من الولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة، برج بوعريريج والبويرة.

كما نبهت المصلحة ذاتها، من استمرار موجة البرد إلى غاية يوم الخميس على الأقل.

وعن الولايات المعنية بهذه البرودة الشديدة، فهي كل من تبسة، خنشلة، باتنة، ام البواقي، ميلة، سطيف، برج بوعريريج. إضافة إلى البويرة، تيزي وزو، الجلفة، تيارت، سعيدة، الاغواط، غرداية، المنيعة، البيض، النعامة وبشار.