برودة شديدة.. أمطار وثلوج على هذه الولايات بداية من الأربعاء

ستتغير الوضعية الجوية بداية من يوم غد الأربعاء بعد شهر كامل من الصفاء والإستقرار. بعد قدوم إضطراب جوي محمّل بأمطار رعدية وثلوج على الولايات الشرقية. مع تراجع محسوس في درجات الحرارة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، للأرصاد الجوية تتوقع قدوم إضطراب جوي من ضعيف إلى نشيط الفاعلية يخص الولايات الشرقية للوطن بداية من ظهيرة غد الأربعاء، أين ستكون الأجواء بالولايات الشرقية من مغشاة إلى غائمة مع تساقط أمطار تكون في البداية ضعيفة لتصبح معتبرة خلال المساء على ولايات جيجل، خنشلة، تبسة، بجاية، عنابة، سكيكدة، والطارف.

كما ستكون المرتفعات الشرقية التي يصل علوها إلى 1200 متر على موعد مع تساقط الثلوج بداية من صبيحة يوم الخميس وتخص مرتفعات ولايات خنشلة، باتنة، تبسة وجنوب سطيف.

وعن الأجواء المرتقبة ليوم غد الأربعاء، تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم. وبداية من الظهيرة نسجل سحب عابرة تكون محملة ببعض الأمطار على المناطق الساحلية الوسطى والشرقية، لتلتحق بالمناطق الداخلية الوسطى خلال الليل.

بينما على المناطق الجنوبية، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار و الطاسيلي. و كذا على الجنوب الغربي للوطن.

درجات الحرارة المرتقبة من يوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة، ستكون الأجواء باردة جدا خلال الصبيحة والليل. لتتراوح من 3 درجات تحت الصفر إلى 5 درجات على الولايات الشمالية ومن 3 إلى 10 درجات بالجنوب.

بالمقابل ستكون درجات الحرارة القصوى فصلية على الولايات الشرقية لتتراوح مابين 8 الى 15 درجة. ومن 19 الى 25 درجة على الولايات الوسطى والغربية. ومن 20 الى 30 بالجنوب.

البحر سيكون من قليل الاضطراب الى مضطرب مع رياح تتراوح سرعتها من 20 إلى 40 كلم/سا.

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