برودة شديدة إلى نهاية الأسبوع في هذه الولايات

أشارت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، إلى تسجيل استقرار في الوضعية الجوية، يوم غد الأربعاء، على المناطق الوسطى الشرقية وحتى الغربية، مع تسجيل أجواء جد باردة على عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية، أن الأجواء يوم غد الأربعاء، ستكون مستقرة مع تساقط بعض القطرات من الأمطار. خلال فترات على الهضاب العليا الغربية والمناطق المعنية: السعيدة، افلو، مشرية. الأغواط، البيض، شمال بشار، غرداية، المنيعة وتيميمون.

أما المناطق الوسطى والشرقية سنسجل طقسا من مشمس إلى غائم جزئيا على فترات. وبالنسبة ليومي الخميس والجمعة. تعود الوضعية الجوية للاسقرار عبر مختلف ولايات الشمالية والجنوبية منها.

وبخصوص درجات الحرارة بداية من يوم غد إلى غاية يوم الجمعة، ستكون الأجواء جد باردة، حيث تتراوح بين 4 و5 درجات. على كل من ولايات قالمة، سوق اهراس، تبسة، ام البواقي، باتنة، ميلة، سطيف، سعيدة، الجلفة، الأغواط ،النعامة وعين الدفلى.

بالنسبة للسواحل الوطنية ستكون الأجواء باردة على أغلب المناطق الساحلية، حيث سنسجل ما بين 10و13 درجة مئوية. أما بالجنوب سنسجل تسرب هواء بارد نحو شمال الصحراء، أين ستكون الأجواء باردة ولن تتعدى 10 درجات.

لكن خلال الظهيرة تعود درجات لحرارة إلى معدلها الفصلي بالمناطق الشمالية، حيث ستتراوح بين 17 و25 درجة. وبالمناطق الجنوبية لن تتعدى 25 و30 درجة.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية، أصدرت نشرية خاصة تُفيد باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 50 ملم محليا إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الثلاثاء.

وحسب ذات المصدر، فإن الولايات المعنية هي: سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة و سوق أهراس.

كما أوضح تنبيه لذات المصالح، تسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل على كل من ولايات النعامة و البيض.

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