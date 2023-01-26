برودة شديدة تصل لـ -6 درجة وأمطار وبرد على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، عن موجة برد تضرب عدة ولايات، بداية من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت.

وحسب ذات النشرية، تترواح درجات الحرارة الدنيا بين -6 و-3 درجات والقصوى تتراوح بين 4 إلى 6 درجات.

وتتمثل الولايات المعنية بموجة الربد في كل من جنوب تلمسان والنعامة والبيض وسيدي بلعباس وسعيدة.

وكذا ولايات تيارت وتيسمسيلت والأغواط والجلفة والمسيلة والمدية والبويرة. وبرج بوعريريج وسطيف وميلة وقسنطينة وخنشلة وباتنة وأم البواقي وتبسة.

كما افادت نشرية خاصة للارصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات برد.

وتتراوح كمية الأمطار بين 30 إلى 50 ملم وقد تصل إلى 60 ملم إلى غاية السادسة من مساء يوم الجمعة.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وشمال سطيف وميلة وقسنطينة وقالمة وسوق أهراس.

فيما أفادت نشرية خاصة للارصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد.

وتتراوح كمية الأمطار تتراوح بين 20 إلى 40 ملم محليا، وتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم الجمعة.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية، في كل من تلمسان وعين تموشنت ووهران ومستغانم والشلف وتيبازة.

وكذا ولايات الجزائر العاصمة وبومرداس والبليدة وغليزان ومعسكر وسيدي بلعباس عين الدفلى والبويرة.