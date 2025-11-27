برودة شديدة.. ثلوج بسُمك 20 سنتمتر على 14 ولاية اليوم!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن التي يزيد علوها عن 1000 اليوم الخميس.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 متر. على غرار تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، وميلة. حيث سيصل سمك للثلوج إلى 20 سنتمترالى غاية الحادية عشر ليلا.

وفي نشرية أخرى حذرت من تساقط ثلوج على مرتفعات التي تتعدى 1000 إلى 1100 متر على غرار قسنطينة، قالمة، سكيكدة ، سوق اهراس ، ام البواقي ، باتنة وخنشلة. حيث سيتراوح سمك الثلوج من 5 إلى 10 سنتمتر إلى غاية الحادية عشر ليلا.

