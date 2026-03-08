برودة شديدة.. ثلوج تتعدى 20 سم وأمطار جد غزيرة بداية من الثلاثاء!

ستشهد الولايات الغربية والوسطى دخول منخفض جوي قوي. محمّل بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة يومي الثلاثاء والأربعاء مع انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبين سلسلة من الإضطرابات الجوية تخص الولايات الشمالية للوطن، حيث ستكون الأجواء غدا الاثنين غائمة مع أمطار متفرقة تكون غزيرة ومعتبرة مساءً.

بينما يوم الثلاثاء، ستكون الأجواء غائمة وممطرة بسبب دخول منخفض للضغط الجوي محمّل بأمطار غزيرة تتعدى 50 ملم محليا. على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، غليزان، ومعسكر مع ثلوج كثيفة مساء الثلاثاء على المرتفعات الداخلية الغربية التي يتعدى علوها 1000 متر. حيث سيتراوح سمك الثلوج مابين 15 و20 سنتمتر.

في حين يوم الأربعاء ستبقى الأجواء ممطرة وباردة على المناطق الشمالية طيلة اليوم، مع تساقط كثيف للثلوج على مرتفعات المشرية، سعيدة، تيارت، النعامة.

درجات الحرارة ستعرف انخفاضا حادا بسبب المنخفض الجوي، أين ستكون الأجواء جد باردة. حيث ستتراوح درجات الحرارة الدنيا خلال الصبيحة والليل مابين 1 إلى 7 درجات. في حين درجات الحرارة القصوى، ستتراوح مابين 6 إلى 15 درجة.

أما عن حالة البحر سيكون من مضطرب إلى هائج يومي الثلاثاء والأربعاء. حيث ستتعدى سرعة الرياح 50 كلم/سا.