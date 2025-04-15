برودة شديدة.. ثلوج في عز الربيع على 10 ولايات!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط ثلوج على المرتفعات الداخلية الغربية والشرقية للوطن بداية من ليلة اليوم الثلاثاء.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذّرت من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر ليلة اليوم الثلاثاء إلى الأربعاء وتخص ولايتي تيارت وتيسمسيلت.

كما نبّهت من تساقط للثلوج على مرتفعات ولايات خنشلة، باتنة، برج بوعريريج، تيسمسيلت، تيارت. بالإضافة كذلك إلى البيض، النعامة وتلمسان يوم غد.

وسيكون تساقط الثلوج مرتقب بداية من الساعة 03:00 صباح الأربعاء إلى غاية الساعة 15:00.

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