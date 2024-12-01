برودة شديدة.. ثلوج وأمطار بداية من الأسبوع المقبل في هذه الولايات!

ستشهد الولايات الشمالية للوطن دخول إضطراب جوي قوي بداية من الأسبوع المقبل بحول الله. أين سيكون محمّل بهواء بارد وتساقط غزير للأمطار وحتى الثلوج على المرتفعات الداخلية.

كما ستعرف الوضعية الجوية بداية من مساء الثلاثاء تغيرا شاملا في الطقس. أين ستصبح الأجواء باردة مع تساقط للأمطار تكون أحيانا معتبرة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، وبداية من الإثنين إلى الأربعاء ستكون الأجواء غدا مستقرة وسماء صافية مع بعض السحب. كما ستبقى الأجواء يوم الثلاثاء صافية خلال الصبيحة لتتلبد السماء تدريجيا بداية من الظهيرة بسبب قدوم اضطراب جوي من شرق أوروبا يخص الولايات الوسطى والشرقية محمل بأمطار وتكون معتبرة محليا وغزيرة يوم الأربعاء على كل الولايات الشمالية للوطن الغربية والوسطى والشرقية.

لتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من يوم الخميس بسبب قدوم مرتفع للضغط الجوي يزيح المنخفض البارد القادم من شرق أوروبا إلى غاية يوم الأحد.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي طويلة المدي، تبين قدوم منخفض جوي قوي قادم من شرق أوروبا يتوغل نحو المناطق الشرقية والوسطى يوم الأحد 8 ديسمبر. يكون نشيط الفعالية محمّل بأمطار غزيرة وهواء بارد مع تساقط لبعض الثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن إلى غاية 10 ديسمبر المقبل.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة إلى غاية يوم الأربعاء ستكون باردة خاصة خلال الليل والصبيحة. أين لن تتعدى 10 درجات على المناطق الشمالية. بينما درجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين 15 إلى 25 درجة.

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