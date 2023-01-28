برودة شديدة.. ثلوج وأمطار على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، صبيحة اليوم السبت، باستمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 900 و 1000 متر.

وحسب نشرية لذات المصالح فإن سمك الثلوج يتراوح بين 10 و 15 سم، حيث سيستمر تساقطها إلى غاية الساعة 18:00 اليوم السبت.

أما الولايات المعنية فهي: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، تيسمسيلت، الأغواط، الجلفة، المدية، عين الدفلى، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، باتنة، خنشلة وتبسة.

كما أفادت نشرية ثانية باستمرار تساقط أمطار رعدية بكميات تتراوح بين 20 و 40 ملم وتتعدى محليا 50 ملم.

حيث ستكون الأمطار مرفوقة بحبات البرد ويستمر تساقطها إلى غاية الساعة 18:00 اليوم السبت.

الولايات المعنية : الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البليدة، المدية، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة و سوق أهراس.

وفي تنبيه لها أفادت مصالح الأرصاد الجوية باستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم السبت، والولايات المعنية: غليزان، مستغانم، وهران، عين تيموشنت وتلمسان.

وأوضحت المصالح كذلك أن موجة البرد ستستمر طيلة نهار اليوم السبت بدرجات حرارة دنيا تتراوح بين -6 و-3 درجات ودرجات قصوى تتراوح بين 04 و 06 درجات. حيث ستمس الولاياتات التالية: جنوب تلمسان، النعامة، البيض، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، الاغواط، الجلفة، المسيلة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، خنشلة، باتنة، ام البواقي وتبسة.