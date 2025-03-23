برودة شديدة.. ثلوج وأمطار غزيرة بداية من الغد

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، عودة الأجواء الباردة مع تساقط ثلوج وأمطار غزيرة على عدة ولايات من الوطن، وهذا بداية من يوم غد الإثنين.

ومن المرتقب تساقط أمطار متفرقة على المناطق الشمالية والجنوبية خاصة الواحات والجنوب الشرقي، خلال الساعات القادمة. حيث ستكون الأمطار أكثر غزارة على السواحل الغربية للبلاد يوم غد الاثنين.

كما ستشهد المناطق الشمالية، عودة الأجواء الباردة خاصة في ظل تساقط الثلوج على المرتفعات الداخلية الغربية. بداية من مساء اليوم إلى غاية صبيحة الغد مع تسجيل تساقط ثلوج على مرتفعات باتنة مساء الثلاثاء.

واشار المصدر نفسه، أن تساقط الأمطار سيكون بكميات جد معتبرة بداية من يوم غد الاثنين على ولايات وهران، مستغانم. غليزان، سيدي بلعباس، الشلف، تيارت، سعيدة لتنتقل مساء الغد إلى ولايات المدية، البليدة والبويرة.

ومن المرتقب أن تكون الأجواء غائمة مع تسجيل زخات مطر على فترات على المناطق الغربية الوسطى. وكذلك على شمال بشار وبني عباس، يوم الثلاثاء.

في حين ستكون الأمطار أكثر غزارة على الجزائر العاصمة، تيبازة، تيزي وزو، البليدة، جيجل وغليزان يوم الأربعاء.

أما بخصوص درجات الحرارة، ستكون الأجواء جد باردة بشمال البلاد خاصة خلال الفترة الصباحية والليلية. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 4 و10 درجات بالمناطق الجنوبية. وبين 10 و11 درجة بشمال الصحراء ومنطقة الواحات حتى الجنوب الغربي. أما أقصى الجنوب ووسط الصحراء ستكون درجات الحرارة دافئة تصل إلى 25 درجة خلال الصبيحة.

وخلال فترة الظهيرة ستكون الأجواء جد حارة على ان قزام، برج باجي مختار، أدرار، إن صالح وجانت. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 41 و42 درجة تحت الظل.

فيما ستكون الأجواء باردة على المناطق الشمالية للبلاد ظهيرة يوم الاثنين وحتى يوم الثلاثاء. أين ستتراوح درجات الحرارة بين 12 و20 درجة.

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