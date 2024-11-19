برودة شديدة.. رياح قوية وعودة الأمطار على هذه الولايات

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء باردة وعودة الأمطار بسبب توغل هواء بارد من أوروبا. أدى إلى تراجع محسوس في درجات الحرارة.

وتشير النماذج الرقمية للرصد الجوي، أن الأجواء المرتقبة لنهار الغد الأربعاء ستكون مغشاة بسحب عابرة على المناطق الساحلية محملة ببعض الأمطار على المناطق الوسطى والشرقية. وتكون أحيانا على شكل زخات، خاصة على المناطق الشرقية، لتتحسن الأجواء على المناطق الوسطى أواخر الظهيرة.

كما ستكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الداخلية والهضاب العليا الغربية. في حين تكون من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا خلال الصبيحة على الهضاب العليا الوسطى والشرقية وكذا منطقة الأوراس مع احتمال تساقط بعض الأمطار الرعدية. بينما على المناطق الجنوبية، فالأجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي نحو الصحراء الوسطى والصحراء.

وستبقى الأجواء من مغشاة إلى غائمة بسحب سفلى كثيفة إلى غاية الخميس مع زخات من الأمطار صباحا على الولايات الوسطى والشرقية، على غرار تيبازة، المدية، العاصمة، بومرداس، الشلف، وهران، تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف.

درجات الحرارة ستعرف تراجعا ملحوظا على المناطق الشمالية خاصة الدنيا لتتراوح من 5 الى 7 درجات على المناطق الداخلية. ومن 10 الى 11 درجة على السواحل. في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى من 13 إلى 15 درجة على المناطق الداخلية ومن 17 الى 20 درجة بالسواحل.

أما عن حالة البحر فسيكون من مضطرب الى هائج على طول الشريط الساحلي. بداية من يوم غد أين ستتعدى الأمواج 3 أمتار ويوم الجمعة سيصل علو الأمواج إلى 5 أمتار بسبب هبوب رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور