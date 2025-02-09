برودة شديدة ليلا.. أجواء مستقرة وصافية طيلة الأسبوع

ستشهد الولايات الشمالية للوطن استقرارا في الوضعية الجوية إلى غاية يوم الجمعة، بسبب مرتفع للضغط الجوي.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تشير إلى استقرار تام في الوضعية الجوية بداية من يوم غد الإثنين، إلى غاية يوم الجمعة المقبل. حيث ستكون الأجواء ربيعية ودافئة خلال الظهيرة. مع سحب عابرة تكون كثيفة خلال الليل قد تعطي بعض القطرات من الأمطار. غير أن الأجواء ستبقى باردة وصقيعية خلال الصبيحة والليل.

وأشارت ذات النماذج، إلى أن هذا الاستقرار سببه تمركز مرتفع للضغط الجوي بحوض البحر الأبيض المتوسط.

درجات الحرارة تبقى باردة في الصبيحة والليل صقيعية تتراوح ما بين -2 إلى -5 درجة على المناطق الداخلية، ومن 4 إلى 7 درجات على المناطق الساحلية. بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 12 إلى 20 درجة مئوية على المناطق الشمالية وما بين 20 إلى 30 درجة بالجنوب.