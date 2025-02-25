برودة شديدة.. ثلوج وأمطار جد غزيرة غدا الأربعاء

ستتغير الوضعية الجوية غدا الأربعاء وتصبح ماطرة وباردة. بسبب دخول إضطراب جوي نشيط الفعالية وسريع يخص الولايات الشمالية للوطن.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية، فإن الأجواء غدا الأربعاء على المناطق الشمالية ستكون من مغشاة غالبا إلى غائمة. مع تساقط بعض الأمطار المحلية خاصة على المناطق الساحلية والداخلية الوسطى الشرقية منها والشرقية. هذه الأمطار تكون غزيرة محليا على المناطق الساحلية والداخلية الشرقية، وتكون أحيانا على شكل زخات مطرية رعدية لتتحسن الأجواء تدريجيا على المناطق الغربية بداية من الظهيرة..

بالإضافة كذلك إلى تساقط بعض الثلوج على قمم جبال الهضاب العليا الوسطى وكذا جبال الأوراس خلال الصبيحة.

بينما على المناطق الجنوبية، الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، جيجل، بداية، عنابة، سكيكدة، الشلف، غليزان، سيدي بلعباس ووهران.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء ستتحسن تدريجيا بداية من الظهيرة على الولايات الغربية والوسطى، وخلال الليل على الولايات الشرقية. كما ستبقى الأجواء من مغشاة إلى غائمة مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة على المناطق الداخلية يوم الخميس.

درجات الحرار ة ستبقى باردة خلال الصبيحة والليل، أين ستتراوح مابين 2 و 10 درجات على المناطق الساحلية. ومن 9 إلى 15 درجة بالجنوب. بينما درجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين 10 الى 20 درجة على المناطق الشمالية ومن 15 إلى 28 درجة بالجنوب.

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