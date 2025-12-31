برودة شديدة وأمطار رعدية على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية مع تسجيل برودة شديدة ودرجات حرارة جد منخفضة على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، النعامة، سيدي بلعباس وتلمسان.

كما ستشهد ولايات تبسة، خنشلة،باتنة، ميلة، الجلفة، تيارت، الأغواط والبيض برودة شديدة ودرجات حرارة جد منخفضة.

