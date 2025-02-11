برودة شديدة وأمطار رعدية غزيرة بداية من الغد في هذه الولايات!

ستتغير الوضعية الجوية بداية من مساء يوم غد الأربعاء على الولايات الوسطى والشرقية للوطن. بسبب قدوم منخفض جوي محمّل بأمطار جد غزيرة وبرودة شديدة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجويّ، تبين دخول إضطراب جوي محمل بهواء بارد وأمطار غزيرة ومعتبرة بداية من مساء يوم غد الأربعاء. حيث ستكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، لتتلبد السماء تدريجيا بداية من أواخر الظهيرة على المناطق الوسطى والغربية، ثم على المناطق الشرقية خلال الليل. مع تساقط بعض الأمطار التي تكون أحيانا على شكل زخات مطرية رعدية تكون محملة محليا بحبات البرد، وهذا على المناطق الوسطى للوطن الساحلية منها والداخلية.

بينما على المناطق الجنوبية، أجواء صافية على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى التي تميز شمال الواحات خلال الصبيحة.

وحسب ذات النماذج، فإن الأمطار ستكون غزيرة ومعتبرة يوم الخميس، أين ستتعدى كميتها 40 ملم محليا. خاصة على ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، البليدة، المدية، البويرة، تيزي وزو، بجاية، سكيكدة، سوق اهراس، باتنة، قسنطينة، وجيجل. لتتحسن الأجواء تدريجيا يوم الجمعة مع بعض الأمطار المتفرقة على الولايات الشرقية.

درجات الحرارة تبقى باردة وصقيعية خاصة خلال الليل والصبيحة، أين تتراوح مابين -5 و0 درجة على المناطق الداخلية والمرتفعات. ومن 4 إلى 7 درجات على المناطق الساحلية. أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح مابين 10 إلى 18 درجة على الولايات الشمالية للوطن ومابين 20 إلى 30 درجة بالجنوب.

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