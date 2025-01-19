برودة شديدة وصقيع بهذه المناطق غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف أجواءً مشمسة وباردة بالمناطق الشمالية للوطن.

وحسب المصالح ذاتها، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الإثنين، طقسا مشمسا إلى غائم. وتشكلا للصقيع على المناطق الداخلية للوطن، خلال الصبيحة.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى، بين 16 و22 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 10 و17 درجات بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا، طقسا مشمسا، وستتراوح درجات الحرارة بين 14 و28 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.