برودة شديدة وصقيع بهذه المناطق غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف أجواء باردة على معظم مناطق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس غائم جزئيا، وتشكلا للصقيع، على المناطق الداخلية والهضاب العليا والأوراس.

كما سيكون الطقس بارد، على مناطق الهضاب العليا والأوراس، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 16 و18 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 7 و18 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف أجواء مغشاة، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 12 و28 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.