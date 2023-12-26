برودة وأمطار بهذه الولايات غدا الأربعاء

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ليوم الغد الأربعاء، والتي أفادت بتسجيل تساقط أمطار على عدة ولايات من الوطن، مع تسجيل درجات حرارة منخفضة.

وأوضحت ذات المصالح، أن المناطق الغربية للوطن، ستعرف تساقط أمطار، بينما سيكون الطقس غائم جزئيا بالمناطق الوسطى والشرقية للبلاد.

فيما ستتروح درجات الحرارة بين 13 و 17 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 13 و 15 درجة بالمناطق الداخلية.

أما ولايات الجنوب ستكون الأجواء ممطرة بشمال الصحراء، وطقس مشمس بباقي المناطق الجنوبية، حيث ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا بالجنوب.

أما درجات الحرارة التي ستجل يوم غد الأربعاء، بالمناطق الجنوبية ستتراوح بين 16 و 28 درجة.

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