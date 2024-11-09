برودة وأمطار جد غزيرة إلى غاية يوم الثلاثاء

ستعرف المناطق الوسطى والشرقية من البلاد دخول إضطراب جوي محمل بأمطار غزيرة بداية من مساء اليوم السبت إلى غاية يوم الثلاثاء، حيث ستتعدى كمية الأمطار 50 ملم لتصل إلى 80 ملم محليا.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تسجيل أجواء باردة خاصة مع انخفاض درجات الحرارة. بسبب هبوب تيارات شمالية إلى شمالية شرقية محملة بهواء بارد نحو المناطق الشمالية للبلاد.

حيث ستمس الأمطار الرعدية الغزيرة كل من ولايات الجزائر العاصمة، البلبيدة، تيبازة، الشلف، تيارت، غليزان. تيزي وزو، بجاية، بومرداس، جبجل، سكيكدة، عنابة والطارف وهذا بداية من يوم غد الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء.

وأشارت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية أن الأمطار تستمر في التساقط على السواحل الوسطى. والوسطى الشرقية، وستكون أكثر غزارة ظهيرة يوم غد الأحد.

ومن المتوقع أن تبقى الأمطار متمركز على المناطق الوسطى والوسطى الشرقية. حيث سيمس الاضطراب الجوي القادم من شمال شرق أوروبا المناطق الشرقية ثم ينتقل إلى المناطق الوسطى. ليصل الى المناطق الغربية للبلاد.

وهذا على كل من ولايات عنابة ،سكيكدة، سوق اهراس، قسنطينة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، الجزائر العاصمة. البليدة، المدية، الشلف، غليزان، تيارت، باتنة وخنشلة.

وستكون الأجواء باردة عبر مختلف المناطق الداخلية أين ستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 5 و8 درجات. كذلك الأجواء ستكون باردة على السواحل الوطنية أين سنسجل بين 7 و10 درجات. أما الولايات الجنوبية ستتأثرالبعض منها وستعرف انخفاض في درجات الحرارة هي الأخرى.

كما سنسجل تراجع محسوس في درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و17 كذلك بالجنوب. ستكون درجات حرارة منخفضة على غرار بشار، المنيعة، تقرت، المغير وأولاد جلال.

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