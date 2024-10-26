برودة وأمطار جد غزيرة ابتداء من اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية جد غزيرة خلال الساعات المقبلة على أغلب المناطق الشمالية، الغربية، الوسطى وحتى الشرقية للوطن .

وأشارت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية إلى دخول اضطراب جوي نشيط وشديد الفعالية. يكون محمل بأمطار غزيرة مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة وهذا ابتداءً من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت ذات المصالح، أن الاضطراب الجوي يكون شديد الفعالية يوم غد الأحد على المناطق الغربية منها وهران. سيدي بلعباس، سعيدة، غليزان، تيارت، مشرية، افلو، عين وسارة والأغواط.

ليتنقل هذا الإضطراب الجوي يوم الإثنين الى المناطق الوسطى، حيث من المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة بين 30 و50 ملم محليا.

أما المناطق الجنوبية، ستشهد كل من ولايات المنيعة، غرداية، تيميمون، شمال بشار. تساقط أمطار وهذا يومي الأحد والاثنين.

وبالجنوب الغربي ستكون الوضعية الجوية مستقرة.

وبخصوص درجات الحرارة، من المتوقع تسجيل أجواء باردة المناطق الداخلية، أين ستصل درجات الحرارة الدنيا. الى 3 درجات بالنعامة، مشرية، البيض، عين الدفلى والاغواط.

وستتراوح درجات الحرارة بين 5 و10 على المناطق الداخلية الشرقية والوسطى قسنطينة، سطيف، برج بوعريريج. باتنة، ميلة، سوق أهراس وأم البواقي.

أما بالسواحل الوطنية ستتراوح بين 10 الى 15 درجة، وبالجنوب ما بين 10 و14 درجة مئوية.

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