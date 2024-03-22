برودة وأمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات بداية من الأحد

ستتغير الوضعية الجوية على الولايات الشمالية للوطن، بداية من يوم الأحد بسبب قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار تكون أحيانا معتبرة على المناطق الغربية والوسطى.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء المرتقبة من يوم السبت إلى غاية يوم الإثنين، ستكون صافية إلى مغشاة بسحب كثيفة بداية من ظهيرة يوم الأحد لتتحول الأجواء إلى غائمة مرفوقة بتساقط أمطار متفرقة على بعض الولايات الغربية على غرار سيدي بلعباس، سعيدة، وهران، المشرية، بني عباس وبشار.

كما تبين ذات النمادذج، أن الأمطار ستنتقل صبيحة يوم الإثنين إلى الولايات الوسطى وتكون أكثر غزارة واعتبارا بداية من أمسية الإثنين على ولايات الجزائر العاصمة، المدية، تيبازة. بجاية، تيزي وزو، غليزان البليدة، المدية، الشف، تيارت سيدي بلعباس والجلفة.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة خلال هذه الفترة ستبقى مرتفعة وفوق معدلها الفصلي يومي السبت والأحد لتصل إلى 35 درجة تحت الظل على بعض المناطق الساحلية. غير أنه ومع دخول الإضطراب الجوي ستنخفض درجات الحرارة لتعود إلى معدلها الفصلي.