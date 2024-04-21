برودة وأمطار رعدية في هذه الولايات بداية من الغد

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء من مغشاة إلى غائمة بسبب قدوم إضطراب جوي سريع النشاط غدا الإثنين. يؤدي إلى تساقط أمطار تكون أحيانا معتبرة خاصة على الولايات الشرقية وانخفاض في درجات الحرارة.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية في إتصال مع “النهار أونلاين”. أن الأجواء ليوم غد الإثنين ستكون غائمة مع أمطار رعدية على وسط و شرق البلاد. مع رياح تصل سرعتها إلى 50 كلم/سا على المناطق الشمالية. في حين سيبقى الطقس مشمس على المناطق الجنوبية و رياح تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا.

درجات الحرارة تتراوح مابين 18و 22 درجة بالمناطق الساحلية. ومابين 19و 26 درجة بالمناطق الداخلية. في حين ستتراوح مابين 25و 42 درجة بالمناطق الجنوبية.

بينما يومي الثلاثاء سحب عابرة مع بعض الأمطار على الولايات الساحلية الغربية والوسطى لتتحول الى مغشاة. في حين على الولايات الشرقية فالأجواء غائمة وممطرة.

درجات الحرارة تتراوح مابين 12 الى 18 درجة على الولايات الشرقية ومن 16 الى 24 على الولايات الغربية والوسطى.

وأضافت بن رقطة، أن الأجواء المرتقبة يومي الأربعاء والخميس على الولايات الغربية والوسطى ستكون صافية على العموم. في حين على الولايات الشرقية ستكون الأجواء غائمة بسحب عابرة مرفوقة بزخات من الأمطار تكون أحيانا معتبرة على المرتفعات الشرقية والأوراس. مشيرة إلى أن الأجواء ستعود إلى التحسن بداية من يوم الخميس على الولايات الشرقية.

درجات الحرارة تبقى منخفضة لتتراوح مابين 10 إلى 18 درجة على الولايات الشرقية. ومن 14 إلى 24 درجة على المناطق الغربية والوسطى.

أما على الولايات الجنوبية للوطن، فأضافت بن رقطة، أنها ستكون مغشاة وغائمة نسبيا على بشار وشمال الصحراء والواحات. مرفوقة ببعض الامطار. ليبقى الطقس صافي بباقي المناطق.

درجات الحرارة على ولايات بشار وشمال الصحراء تتراوح من 24 الى 28 درجة. ومن 28 الى 36 على باقي المناطق الجنوبية وتصل إلى 42 درجة على اقصى الجنوب