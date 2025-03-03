برودة وأمطار غزيرة إلى غاية الخميس بهذه المناطق!

ستعرف الولايات الشمالية للوطن، خاصة الغربية والجنوب الغربي أمطار معتبرة محليا بسبب دخول منخفض للضغط الجوي محمل بأمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد أحيانا إلى غاية يوم الخميس.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية، فإن الأجواء غدا الثلاثاء على المناطق الغربية والوسطى، تبقى من مغشاة إلى غائمة مع تساقط بعض الأمطار والتي تكون أحيانا على شكل زخات رعدية خاصة على المناطق الداخلية والهضاب العليا لتلتحق بالمناطق الوسطى الشرقية أواخر الظهيرة. و تكون غزيرة محليا ومحملة بحبات البرد على الهضاب العليا الغربية بداية من المساء.

على المناطق الشرقية، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، لتتلبّد السماء تدريجيا وتصبح من مغشاة إلى غائمة مع تساقط بعض الأمطار. التي تكون أحيانا على شكل زخات رعدية أواخر الظهيرة.

بينما على المناطق الجنوبية، أجواء غائمة غالبا على منطقة بشار، بني عباس وشمال الصحراء. مع تساقط بعض الأمطار الرعدية وتكون محليا محملة بحبات البرد خاصة على منطقة بشار. لتتحسن الأجواء بداية من المساء. لتبقى الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية على العموم. وتتلبد السماء وتصبح من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على منطقة الواحات أواخر الظهيرة مع تساقط بعض الأمطار.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء ستبقى غائمة وممطرة على الولايات الداخلية الغربية والجنوب الغربي يوم الأربعاء. مع أمطار متفرقة بالولايات الوسطى والشرقية. غير أنها ستصبح غزيرة ومعتبرة على كافة الولايات الشمالية للوطن يوم الخميس.

درجات الحرارة ستبقى فصلية، لتتراوح مابين 15 و20 درجة على الولايات الشمالية، ومن 25 إلى 33 بالجنوب. غير أنها ستصل عتبة 40 درجة على أقصى الجنوب نهو الهقار والتاسيلي.

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