برودة وأمطار غزيرة بهذه المناطق غدا الأربعاء!

ستبقى الأجواء من صافية إلى مغشاة وغائمة على الولايات الشمالية للوطن غدا الأربعاء. مع أمطار تكون غزيرة ومعتبرة محليا على الولايات الغربية والجنوب الغربي.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية، فإن الأجواء المرتقبة غدا الأربعاء على المناطق الغربية والوسطى، ستكون من مغشاة غالبا إلى غائمة مع تساقط بعض الأمطار. التي تكون أحيانا على شكل زخات رعدية خاصة على المناطق الداخلية والهضاب العليا. لتلتحق بالمناطق الوسطى الشرقية أواخر الظهيرة. هذه الأمطار تكون محليا معتبرة ومحملة بحبات البرد على الهضاب العليا الغربية وهذا بداية من المساء. لتقل حدة تدريجيا على المناطق الساحلية والداخلية الغربية وعلى الهضاب العليا الوسطى بداية من المساء.

بينما على المناطق الشرقية، الأجواء من صافية إلى معشاة جزئيا، لتصبح تدريجيا من مغشاة إلى غائمة مع تساقط بعض الأمطار التي تكون أحيانا على شكل زخات رعدية أواخر الظهيرة. لنقل حدة تدريجيا خلال الليل.

في حين على المناطق الجنوبية، أجواء غائمة غالبا على منطقة بشار، بني عباس وشمال الصحراء. مع تساقط بعض الأمطار التي تكون أحيانا على شكل زخات رعدية وتكون محملة بحبات البرد محليا. خاصة على منطقة بشار لتتحسن الأجواء بداية من المساء على منطقة بشار. لتبقى من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم على باقي المناطق الجنوبية.

درجات الحرارة تتراوح مابين 17 إلى 20 درجة على المناطق الساحلية، ومن 10 إلى 19 درجة على المناطق الداخلية. في حين تتراوح مابين 20 إلى 30 درجة بالجنوب.

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