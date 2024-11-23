برودة ورياح غدا وهذا موعد عودة الأمطار

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف أجواء مشمسة بأغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأحد، طقسا مشمسا. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 23 و29 درجة بالمناطق الساحلية.

بينما ستكون الأجواء باردة بالمناطق الداخلية، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 14 و27 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 19 و33 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

وحسب التوقعات طويلة المدى، وخارطة الضغط الجوي، فإن الأجواء المستقرة ستستمر إلى غاية بداية الشهر المقبل.

فيما سيصل منخفض جوي، مرفوق بتساقط أمطار، متواجد بغرب أوروبا، إلى المناطق الغربية وحتى الوسطى، يوم الثلاثاء 3 ديسمبر المقبل.