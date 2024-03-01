برودة ورياح.. هذه حالة الطقس غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف عودة الأجواء المشمسة والصافية بعد أيام من تساقط الأمطار.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 19 و21 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 13 و20 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا على المناطق الشمالية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 20 و33 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا مع تطاير الرمال.