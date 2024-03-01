إعــــلانات
الوطني

برودة ورياح.. هذه حالة الطقس غدا السبت

بقلم نادية بن طاهر
برودة ورياح.. هذه حالة الطقس غدا السبت
  • 272
  • 0

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف عودة الأجواء المشمسة والصافية بعد أيام من تساقط الأمطار.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 19 و21 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 13 و20 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا على المناطق الشمالية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 20 و33 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا مع تطاير الرمال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/YsfMi
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر