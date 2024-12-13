برودة وصقيع بهذه المناطق اليوم الجمعة

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، والذي سيعرف طقس مشمس ومستقر بأغلبية مناطق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف صبيحة اليوم الجمعة، تشكل الصقيع بالهضاب العليا والأوراس، وسيكون الطقس مشمسا على العموم بالمناطق الشمالية.

وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و20 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 13 و19 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف اليوم الجمعة طقس مشمس، وستتراوح درجات الحرارة بين 17 و33 درجة. بينما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.