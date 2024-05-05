برودة وعودة الأمطار بداية من الغد على هذه الولايات

ستعرف الوضعية الجوية تغيرا شاملا بداية من يوم غد الإثنين، بسبب قدوم إضطراب جوي متوسط النشاط مرفوق بتساقط أمطار تكون أحيانا معتبرة وتراجع في درجات الحرارة.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية في اتصال مع “النهار أونلاين”، أن الأجواء المرتقبة لنهار الغد الإثنين ستكون مشمسة على المناطق الشمالية. مع أمطار رعدية على المناطق الشرقية أواخر الظهيرة. ورياح تصل سرعتها إلى 40كلم/سا على المناطق الشمالية. بينما على المناطق الجنوبية فالأجواء ستكون ممطرة على أقصى الجنوب نحو الهقار و الطاسيلي. ورياح تصل سرعتها إلى 40كلم/سا مع تطاير الرمال.

درجات الحرارة تتراوح بين 23 و 27 درجة بالمناطق الساحلية. وما بين 24 و31 درجة بالمناطق الداخلية. ومابين 33 و 44 درجة بالمناطق الجنوبية.

وأضافت بن رقطة، أن الأجواء يوم الثلاثاء على المناطق الغربية ستكون صافية على العموم. وعلى الولايات الوسطى سحب عابرة مرفوقة ببعض الامطار خلال الصبيحة. لتصبح الأجواء غائمة على الولايات الشرقية وممطرة مع زخات راعدة.

بينما يومي الاربعاء والخميس على الولايات الغربية والوسطى الأجواء من صافية الى مغشاة بسحب عابرة على المناطق الساحلية والداخلية. في حين تبقى الأجواء ممطرة على المناطق الشرقية للوطن.

درجات الحرارة تتراوح مابين 14 إلى 20 درجة على الولايات الشرقية ومن 20 إلى 29 على المناطق الغربية والوسطى.

وقالت بن رقطة، أن الأجواء ستكون ممطرة على أقصى الصحراء نحو الهقار والطاسيلي من يوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس. مع درجات حرارة تتراوح مابين 32 الى 41 درجة و43 على أقصى الجنوب.