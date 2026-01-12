برودة وعودة الأمطار يوم الأربعاء بهذه المناطق!

بعد الإستقرار الذي عرفته الولايات الشمالية للوطن، ستعود الأجواء الممطرة والباردة بداية من يوم الأربعاء على المناطق الغربية للوطن.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبيّن اجوء مستقرة وصافية على كافة الولايات الشمالية للوطن غدا الثلاثاء. لتتغير الوضعية الجوية يوم الأربعاء بداية بالمناطق الغربية للوطن، أين ستكون الأجواء غائمة وممطرة بعد الظهيرة على ولايات وهران، سيدي بلعباس، تيارت، الشلف، تندوف، وبني عباس .

درجات الحرارة ستبقى باردة يومي الثلاثاء والأربعاء وحتى يوم الخميس، خاصة خلال الليل والصبيحة، أين ستتراوح مابين -4 درجات الى 0 درجة بالمناطق الداخلية ومن 7 إلى 10 درجات على المناطق الساحلية. أما درجات الحرارة القصوى فستتراوح مابين 11 إلى 20 درجة بالمناطق الشمالية.

