بروس يتحدث عن تجربته التدريبية في الجزائر

عاد مدرب المنتخب الجنوب إفريقي، والمتوج بالمركز الثالث في كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار 2023، هيغو بروس، للحديث عن تجربته التدريبية في الجزائر.

وصرح المدرب البلجيكي هيغو بروس في تصريحات لموقع “أفريكا فووت يونايتد“، أمس الثلاثاء:”ندمت على تجربتي التدريبية التي قضيتها في الجزائر”.

وأضاف بروس:”كنت عاطلا عن العمل، ولم تكن لدي عروض، وكنت أريد الحصول على وظيفة بشدة، وتحت هذا الضغط، اتخذت خيارات سيئة”.

وأوضح المتحدث:”خضت تجربتين تدريبيتين في الجزائر عام 2014، أشرفت على تدريب نادي شبيبة القبائل وبعدها عام 2015، دربت نادي نصر حسين داي”.

وأضاف ذات المتحدث:” كنت في طرابزون سبور، ولم يكن من المفترض أن أذهب إلى الجزائر أبدًا. لقد كانت خيارات سيئة للغاية، كان ينبغي عليّ التحلي بالقليل من الصبر قبل الذهاب إلى هناك”.