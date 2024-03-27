بروس يصدم مسؤولي شبيبة القبائل والنصرية :”ندمت على تدريبهما”

صدم مدرب منتخب جنوب إفريقيا هوغو بروس المسؤولين عن نادي شبيبة القبائل ونصر حسين داي بالتعبير عن ندمه في تدريبهما سابقا.

وقال هوغو بروس في تصريحه خلال الندوة الصحفية عقب مواجهة المنتخب الوطني “أسمعي جيدا، ندمت جيدا على تدريب نصر حسين داي و شبيبة القبائل، اعرف جيدا حناشي و صعب التعامل معه، نفس الشيء في نصر حسين داي لم تكن هناك إمكانيات كبيرة جدا”.

كما أضاف بروس “العمل مع الأندية الجزائرية ليس جيد، لهذا قلت أني ندمت على العمل معهم”.

للإشارة سبق للمدرب بروس تسلم العارضة الفنية للفريق القبائلي والنصرية، في تجربة لم تعمر طويلا.