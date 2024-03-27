إعــــلانات
الرياضة

بروس يصدم مسؤولي شبيبة القبائل والنصرية :”ندمت على تدريبهما”

بقلم عزيز طالبي
بروس يصدم مسؤولي شبيبة القبائل والنصرية :”ندمت على تدريبهما”
بروس
  • 269
  • 0

صدم مدرب منتخب جنوب إفريقيا هوغو بروس المسؤولين عن نادي شبيبة القبائل ونصر حسين داي بالتعبير عن ندمه في تدريبهما سابقا.

وقال هوغو بروس في تصريحه خلال الندوة الصحفية عقب مواجهة المنتخب الوطني “أسمعي جيدا، ندمت جيدا على تدريب نصر حسين داي و شبيبة القبائل، اعرف جيدا حناشي و صعب التعامل معه، نفس الشيء في نصر حسين داي لم تكن هناك إمكانيات كبيرة جدا”.

كما أضاف بروس “العمل مع الأندية الجزائرية ليس جيد، لهذا قلت أني ندمت على العمل معهم”.

للإشارة سبق للمدرب بروس تسلم العارضة الفنية للفريق القبائلي والنصرية، في تجربة لم تعمر طويلا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/jH1cr
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر