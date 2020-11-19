بروفسور بمستشفى بئر طرارية: البالغون هم من ينقلون كورونا للأطفال وسجلنا وفاة طفلين

كشف البروفيسور موسى عشير، رئيس قسم طب الأطفال، في مستشفى بئر طرارية، أن الكبار هكوزم من ينقلون الفيروس إلى الأطفال.

وقال في تصريح لموقع صحة إنه منذ بداية الوباء بالجزائر، تم تسجيل 16 حالة إصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال.

وأضاف البروفسور موسى عشير “سجلنا للأسف حالتي وفاة، وقد وُضعا في العناية المركزة بمستشفيات أخرى، لكن لم يستطيعا النجاة”.

وتابع “فيروس كورونا الجديد لدى الأطفال لا يظهر بأعراض محددة، يمكن أن يصاب الطفل بالإسهال أو الحمى أو مشاكل الرئة”.

وأكد أنه عندما يأتي هذا الطفل للاستشارة، لا يمكن القول أنه مصاب بكورونا، يجب إثبات ذلك باختبار PCR.

وشدد المتحدث على أن الإحصائيات العالمية تظهر انخفاضاً ضئيلاً في إصابة الأطفال بهذا المرض، لكنها لا تزال موجودة في هذا الهامش.

ودعا الآباء الى أخذ احتياطاتهم قصد حماية أطفالهم من الإصابة بوباء كورونا، ومذا توعيتهم.

ونفى الفكرة التي كانت متداولة منذ بداية الوباء، وهي أن الأطفال لا تظهر عليهم أعراض كورونا وأنهم فقط حاملون للفيروس.

وقال “ليس الطفل هو من ينقل الفيروس إلى البالغين، بل على العكس تماما إنه البالغ الذي يصيب الطفل”.