بروكسل..شايب يترأس اجتماع عمل برؤساء مراكز القنصلية لمنطقة شمال أوروبا

ترأس اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بمقر سفارة الجزائر ببروكسل، اجتماع عمل وتنسيق. جمعه برؤساء المراكز القنصلية لمنطقة شمال أوروبا.

كما يأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة اللقاءات الدورية والتوجيهية التي يعقدها كاتب الدولة مع رؤساء البعثات والمراكز القنصلية بالخارج. تنفيذاً لتوجيهات السلطات العليا للبلاد. الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج. وتعزيز آليات التكفل بانشغالاتهم والاستجابة لتطلعاتهم.

وقد خصص الاجتماع لاستعراض حصيلة النشاط القنصلي. والوقوف على مدى تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع الرامية إلى تحديث وعصرنة المرفق القنصلي. لاسيما من خلال تعميم الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف الاستقبال والتكفل بالمواطنين.

كان اللقاء فرصة لتقييم مستوى تنفيذ التدابير المتخذة لفائدة الجالية الوطنية المقيمة بدول شمال أوروبا. لاسيما ما تعلق منها بتعزيز العمل الجواري، وتكثيف المبادرات التواصلية، وتطوير آليات الإصغاء والمرافقة. بما يسهم في توطيد الصلة بين أفراد الجالية ووطنهم الأم وتعزيز مساهمتهم في مختلف مسارات التنمية الوطنية.

كما شكل الاجتماع كذلك فرصة للتطرق إلى التحضيرات الجارية لموسم الاصطياف. حيث أسدى كاتب الدولة تعليمات بضرورة تعزيز آليات الإعلام والتوجيه لفائدة أفراد الجالية الوطنية. والتنسيق مع مختلف المتدخلين لضمان أفضل الظروف لاستقبالهم. ومرافقتهم خلال تنقلاتهم نحو أرض الوطن.

في حين، ثمّن كاتب الدولة الجهود المبذولة من طرف رؤساء وأعوان المراكز القنصلية. داعياً إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والتفاني. بما يضمن خدمة أفضل للجالية الوطنية بالخارج وتجسيد توجيهات السلطات العليا للبلاد في هذا المجال.

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