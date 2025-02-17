برومو مسلسل العتاولة2 يحقق 30 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة

حقق برومو مسلسل العتاولة 2 نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوزت مشاهداته الـ 30 مليونًا في 24 ساعة فقط.

ويضم العمل نخبة من النجوم، حيث أشعلت أحداثه المثيرة مواقع التواصل الاجتماعي.

ويروي المسلسل المقرر عرضه في موسم رمضان 2025 قصة الشقيقين، خضر ونصار. اللذين تورطا في العديد من الجرائم بسبب صراعهم مع “عيسى الوزان” في إطار من الإثارة والتشويق.

وتعد هذه النسبة بداية قوية للجزء الثاني الذي يترقبه عشاق المسلسل بشغف.

وقبل ذلك شوق المخرج أحمد خالد موسى الجمهور لـ مسلسل العتاولة الموسم الثاني. والذي من المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025.

وشارك المخرج صورة من الكواليس تجمعه بالفنانة زينة. وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام.

وانضم إلى مسلسل العتاولة 2 فنانين جدد من بينهم فيفي عبده، ثراء جبيل، نسرين أمين.

كما يشارك أبطال المسلسل الشخصيات الرئيسية من الموسم الأول منهم أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي. زينة، هدى الإتربي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، ونخبة من الفنانين.