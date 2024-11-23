برونزية للجزائر في الألعاب الإفريقية العسكرية

أهدى العداء الهادي لعمش، ميدالية برونزية للجزائر، في الألعاب الإفريقية الرياضية العسكرية، الجارية وقائعها بنيجيريا، ما بين الـ 17 والـ 30 نوفمبر الجاري.

وتوّج العداء الهادي لعمش، اليوم السبت. بميدالية برونزية، في “الماراثون” ضمن مشاركة النخب الوطنية الرياضية العسكرية في الألعاب الإفريقية العسكرية “أبوجا”.

وتعد هذه الميدالية الأولى من نوعها للجزائر، في البطولة العسكرية، في انتظار انجازات أخرى. لاسيما بعد بلوغ المنتخب الوطني العسكري، لكرة القدم، المباراة النهائية، التي سيلاقي فيها نظيره الكاميروني.