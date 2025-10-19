برونزيتان للجزائر في البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية

افتك المنتخب الوطني الجزائري ميداليتان برونزيتان، في البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية، التي جرت وقائعها بسلطنة عمان، خلال الفترة ما بين الـ 13 إلى الـ 19 أكتوبر الجاري.

وحقق رجال “الخضر” برونزية. عن طريق الثنائي قلوش محمد إسلام وسواعدي محمد يحرزان الميدالية البرونزية بعد فوزه على ثنائي منتخب سلطنة عمان بنتيجة 2-0.

وعند السيدات حقق الثنائي الجزائري. بن مختار شهلة وحساين إكرام الميدالية البرونزية أيضا، بعدما تغلبتا على ثنائي المنتخب السعودي بنتيجة 2-0.