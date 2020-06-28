بريانكا شوبرا.. أول نجمة هندية يتم دعوتها لمهرجان تورنتو السينمائي

قام مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بدعوة الممثلة العالمية بريانكا شوبرا.

وتعتبر بريانكا شوبرا، أول نجمة هندية يتم دعوتها الى هذا المهرجان الدولي.

وقد انضمت شوبرا لأسماء عالمية مثل المخرج مارتن سكورسيزي ونيكول كيدمان وأنوراج كاشياب وريز أحمد وغيرهم من سفراء مهرجان تورنتو السينمائي الدولي هذا العام.

كما ستنضم شوبرا لقائمة 50 عضوًا من أعضاء المهرجان المشهورين.

وسيختار المهرجان ، المقرر عقده في الفترة من 10 سبتمبر إلى 19 سبتمبر، العروض الرقمية والسجاد الأحمر الافتراضي لأول مرة بسبب جائحة كورونا، مما يجعله مصممًا ليلائم اللحظة.